السيسي: «قدراتنا نعمل معدلات شغل عالمية.. ومحدش بينفذ كوبري في 12 يوم»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سؤالا إلى المهندس المسؤول عن مشروع رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي حتى مطار العلمين، قائلا: «الـ55 كيلومتر دول هيخلصوا في قد إيه؟» فأجابه المهندس: «خلال 4 شهور»، ليرد الرئيس السيسي: «أنا عارف إن 4 شهور مدة قصيرة جدًا بالمناسبة، لكن أنا عايز أقول إن قدرتنا كدولة مصرية بشركاتها وإمكانياتها إنها تعمل معدلات عمل عالمية، هو فيه حد بيعمل طريق في شهر، وكوبري في 12 يوم!»

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجولة التي أجراها صباح اليوم الجمعة، تفقد خلالها مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي: «الكوبري كان بياخد 3 سنين قبل كدة»، ثم شكر العاملين وهنأهم بالعيد، قائلا: «متشكرين وكل سنة وأنتم طيبين».

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أجرى جولة تفقدية صباح اليوم الجمعة شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما في ذلك التطوير الجاري لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كم ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول 260 كم ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي حتي مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين بطول 130 کم ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه.