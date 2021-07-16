أول تعليق من التضامن على واقعة «الطفل المعاق»: «خصم ثلث شهر من راتب السائق وإنذار بالفصل»

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، أن واقعة الاعتداء على طفل يتيم من ذوي الهمم، داخل دار الأمل بشبين الكوم صحيحة، كما أنها مرفوضة شكلا وموضوعًا، موضحة أن إدارة الجمعية المسؤولة عن الدار اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وحررت محضر في قسم الشرطة.

رد التضامن الاجتماعي على واقعة ضرب طفل بدار أيتام شبين الكوم

وأضاف إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن أحد السائقين اعتدى على الطفل بسبب قيام الطفل «بخلع ملابسه» أمام المشرفات، موضحا أن الطفل مريض بتأخر ذهني وعقلي، ولكن الواقعة مرفوضة شكلا وموضوعا، مشددا على أن الدار اتخذت قرارًا بخصم ثلث شهر من راتب السائق صاحب الواقعة، وتوجيه إنذار بالفصل له.

وأوضح، أن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي، يتابع تفاصيل الواقعة عقب نشرها، وأن الدار تم تطويرها بشكل مميز بالجهود الذاتية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن بها 45 طفلًا منذ ذوي الاحتياجات الخاصة.

تفاصيل واقعة الاعتداء علي طفل دار أيتام شبين الكوم

وشهدت إحدى دور الأيتام بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، واقعة اعتداء أحد الموظفين على طفل معاق يتيم من أبناء الجميعة، بوحشية داخل أحد الحمامات، ما أسفر عن إصابة الطفل بجروح ونظيف من الفم والأنف.

والتقطت كاميرات المراقبة داخل الجمعية تفاصيل الاعتداء على الطفل بطريقة وحشية لمدة دقيقيتن، وفي أثناء محاولة موظف آخر تنظيف وجه الطفل من الدماء، عاد من جديد الموظف الذي اعتدى عليه لاستكمال ضربه.