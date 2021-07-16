فانواتو تعرض جواز سفرها للبيع بـ130 ألف دولار.. ومطلوبون بين المتقدمين

كشفت صحيفة الجارديان أن دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ، والتي لا يكاد يعرف عنها عامة الناس شيئا، تبيع جواز سفرها إلى رجال أعمال ومسؤولين سياسيين ومطلوبين، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص اشتروا جوازات السفر تلك والتي تعرف باسم «جوازات السفر الذهبية»، فيما وعد مسؤول بدولة فانواتو بإجراء عمليات تدقيق في الأسماء التي منحها الجوازات.

من المهتمين بجواز سفر فانواتو؟

وقالت الصحيفة البريطانية إن من بين الذين حصلوا على جنسية فانواتو، رئيس وزراء ليبي سابق، ورجل أعمال سوري وضع اسمه على لائحة العقوبات الأمريكية، وسياسيا كوريا شماليا مشتبها به، ورجل أعمال إيطالي متهما بابتزاز الفاتيكان، وعضوا سابقا في عصابة دراجات نارية أسترالية سيئة السمعة، وجنوب أفريقيين متهمين بقضايا تتعلق بالعملات الرقمية بقيمة 3.6 مليار دولار، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ويسمح نظام جوازات السفر الذهبية لفانواتو، للأجانب بشراء الجنسية مقابل 130 ألف دولار أمريكي، في عملية تستغرق عادة نحو شهر، دون أن تطأ أقدامهم البلاد على الإطلاق.

ويتم تسويق برنامج جوازات السفر الذهبية لفانواتو، من قبل بعض الوكالات باعتباره الأسرع والأرخص والأكثر سهولة في العالم، ويمنح الجواز وصولا غير مقيد وبدون تأشيرة إلى 130 دولة بما في ذلك بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وتعتبر فانواتو أيضا ملاذا ضريبيا، ولا تفرض ضريبة دخل أو ضريبة على الشركات أو الثروة.

العائد من جواز سفر فانواتو

وحقق برنامج جوازات السفر لحكومة فانواتو عائدات أكثر من 116 مليون دولار العام الماضي، وأصدرت فانواتو ما يقرب من 2200 جواز سفر في عام 2020، أكثر من نصفها (حوالي 1200) لمواطنين صينيين.

وكانت الجنسية الأكثر شيوعا للمتلقين لجنسية وجواز سفر فانواتو، بعد الصينيين، هي النيجيرية والروسية واللبنانية والإيرانية والليبية والسورية والأفغانية. وكان من بين المتقدمين 20 شخصا من الولايات المتحدة وستة أستراليين وبعض الأوروبيين.

وردا على استفسارات حول قائمة أسماء الحاصلين على جنسية فانواتو، والتي اطلعت عليها الجارديان، قال فلويد ميرا، مدير وحدة الاستخبارات المالية في فانواتو: قرأت القائمة، ومعظم الأسماء ترتبط بهم مزاعم وتحقيقات معلقة، وإذا كانت هناك إدانات جوهرية ضد أي من هذه الأسماء، فقد يتم سحب جنسيتهم.

وأضاف: من الآن فصاعدا، ستجري وحدة الاستخبارات المالية بفانواتوعمليات تدقيق على الأسماء الواردة في القائمة. إذا كان لدى أي من هؤلاء الأشخاص إدانات جنائية، فستقوم الوحدة على الفور بإبلاغ مكتب المواطنة بالمعلومات المحدثة