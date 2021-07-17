مخرجة «مش أنا» تكشف عدد المشاهد المحذوفة لحلا شيحة وتؤكد: كانت مبسوطة

قالت سارة وفيق، مخرجة فيلم «مش أنا»، الذي لعب بطولته الفنان تامر حسني، والفنانة حلا شيحة، إن الأخيرة تزوجت بعد الانتهاء من تصوير الفيلم، وبعدها طلبت من الفنان تامر حسني حذف بعض المشاهد الخاصة بها من الفيلم، وبالفعل حذفنا لها 4 مشاهد، مضيفة: «رغم إني شايفة إن مفيهاش حاجة».

مساعدة تامر حسني لحلا شيحة

وأضافت «سارة»، في تصريحات تلفزيونية، الجمعة: «تامر حسني وقف جنبها جدًا في الموضوع ده، وهي بتصور كانت مبسوطة جدا، وهي اللي كانت عايزة تعمله، وهي كلمت تامر وقالت له عايزة اشتغل مع نجم زيك، وهو وقف جنبها ماديا ومعنويا، ووقتها كان عندها اكتئاب وكان بيبقى معاها باباها وأولادها، ومكانش فيه أي غضب ولا أي حاجة، وأفلام تامر كلها مفيهاش أي حاجة خادشة للحياء».

وتابعت مخرجة فيلم «مش أنا»: «بعد حذف المشاهد اختفت تماما، ومكانتش بترد علينا، ولم تستكمل تسجيل الصوت للدوبلاج، وتامر رفض اتخاذ إجراء قانوني ضدها، وعملت له (أنفولو) وقال هي حرة ومكانش زعلان خالص منها، ولكن بعد نزول الكليب كتبت البوست اللي هي كتبته، رغم أن الفيلم بقاله 21 يومًا، في العرض، ومحقق إيرادات عالية».

احترام رغبة حلا شيحة

وأوضحت المخرجة: «احترمنا رغبتها ومع ذلك هي زعلانة، ومفيش حاجة في السينما اسمها اشتغل فيلم وأخد الأجر بتاعه، وبعدين اطلب حذفه، وأنا مستغربة موقفها جدًا، وهي كانت كويسة معانا لغاية قبل ما تختفي بيوم».

وفتحت الفنانة حلا شيحة، النار على الفنان تامر حسني، الذي شاركته بطولة فيلم «مش أنا» ويعرض حاليًا في دور العرض السينمائي، بسبب مشاهد «الأحضان» الذي جمعتهما ببعضهما البعض، واستعان بها «تامر» للترويج للفيلم من خلال فيديو كليب أغنية «بحبك».