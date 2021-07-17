لا تزال أوروبا تعاني ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد مع بداية العودة للحياة الطبيعية وفتح الحدود والسياحة، ويعود هذا إلى العديد من الأسباب، أهمها سرعة انتشار سلالة دلتا في القارة العجوز وتجمعات الشباب فضلا عن يورو 2020.

جاء ذلك وفق تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، بعنوان «دلتا وتجمعات الشباب.. مزيج يطلق إنذار الخطر في أوروبا».

وذكرت صحيفة إسبانية في تقرير لها، أنَّ الشباب هم المجموعة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، كما هو الحال مع كبار السن، وقد أدى التأخير في توريد اللقاحات من الشراء الموحد للاتحاد الأوروبي إلى إدانتهم بالانتظار على الأقل حتى نهاية أغسطس وسبتمبر للتحصين، وتزامن هذا الظرف مع تخفيف القيود وإنهاء الطوارئ والعطلة الصيفية.

في المملكة المتحدة ينتشر فيروس دلتا الذي يعتبر أكثر عدوى بسرعة، كما حدثت زيادة في إجمالي عدد الإصابات في فنلندا إلى 481 إصابة، وتعتبر إسبانيا خاصة كتالونيا، بؤرة انتشار متغير لسلالة دلتا في أوروبا، وهو السيناريو الذي وصلت إليه بسبب العدد الكبير في الإصابات بين السكان الأصغر سنًا.

أما فرنسا، فتعيش صيفًا بلا قيود تقريبًا، ولم يعد لديهم حظر تجول ولا قناع إلزامي في الأماكن المفتوحة، ومنذ التاسعة من يوليو أصبحت الأندية قادرة على إعادة فتح أبوابها رغم بروتوكولات مكافحة كورونا، والألمان يسيطرون على الفيروس في الصيف، حيث تعتمد إدارة فيروس كورونا، على تسريع حملة التحصين عبر اللقاحات 40% من سكانها يعملون بجدول زمني كامل، وما يزال استخدام القناع إلزاميًا في الداخل.