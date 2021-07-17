خريطة بأفضل أماكن للتنزه بالعيد في سوهاج

تتمتع محافظة سوهاج بالعديد من الأماكن السياحية الهامة التي يمكن للمواطنين في المحافظة والوافدين إليها، قضاء أيام عيد الأضحى المبارك بداخلها، وتعتبر الأماكن المفتوحة هي المقصد للشريحة الأكبر لأبناء المحافظة ودخولها يكون مجانا.

ودخلت محافظة سوهاج الخريطة السياحية عقب افتتاح متحف آثار سوهاج القومي؛ ليكون علامة بارزة تحكي تاريخ المحافظة منذ عصر الفراعنة، كما تعد منطقة أبيدوس من أهم المقاصد السياحة في المحافظة، يليها متحف آثار سوهاج، ثم معبد رمسيس الثاني في مدينة أخميم.

كورنيش النيل والحدائق أهم محطات للمواطنين

وتتميز «سوهاج»، بوجود كورنيش النيل الذي يمتد لمسافة تبلغ نحو 3 كيلومترات من الضفتين الشرقية والغربية للنهر، ويحرص الأهالي خلال العطلة الأسبوعية وفي أيام الأعياد على التوافد لمنطقة كورنيش النيل وخاصة الكورنيش الشرقي؛ للاستمتاع بالهواء النقي على ضفة النهر، كما يوجد مراكب تنظم رحلات نيلية للمواطنين.

كما تتميز المحافظة بوجود عدد كبير من الحدائق المفتوحة في مختلف المدن، بداية من مركز طما في الشمال وحتي مركز البلينا في جنوب المحافظة، ولا تقوم الوحدات المحلية بتحصيل أي رسوم دخول من المواطنين؛ لذا يحرص المواطنون على التوافد على الحدائق بشكل مكثف، كما يوجد في وسط النيل جزيرة الزهور وهي مقصد لعدد من المواطنين.

أبيدوس

تقع منطقة أبيدوس غرب مدينة البلينا، جنوب محافظة سوهاج، وتعد مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية بشكل دائم، وتعتبر من أهم المناطق السياحية في المحافظة والمناطق الأثرية بمصر القديمة لقدسيتها وتاريخها الحافل على مر العصور، حيث كانت بمثابة قبلة الحجاج، وكانت تتم الطقوس الجنائزية للملوك بها.

واشتهرت أبيدوس باحتفاظها برفات الملوك والأمراء منذ عصر الأسرة الأولى.

معبد رمسيس الثاني

يحتل معبد رمسيس الثاني أهمية كبيرة، وهو عبارة عن متحف مكشوف بمدينة أخميم، يوجد به تمثال «ميريت أمون» أبنة رمسيس الثاني، أكبر تمثال لسيدة في العالم، يبلغ ارتفاعه 11 مترا ووزنه 30 طنا، ويوجد به تمثال رمسيس الثاني الذي أعيد ترميمه بعد أن كان قطعا مهشمة، كما يوجد به تمثال إله الجمال عند الإغريق «فينوس»، وهو تمثال مصنوع من «الالبستر» مقطوع الرأس، كما أن هناك أجزاء من كنيسة قديمة في الجزء الجنوبي للمعبد.

متحف سوهاج

في سياق متصل، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018 متحف آثار سوهاج القومي، وتبلغ مساحته 5600 متر، وهو من أكبر المتاحف في مصر ويقع المبني علي كورنيش النيل الشرقي أمام ديوان عام محافظة سوهاج.

وكما يوجد به مرسى للبواخر السياحية، ويتكون من بدروم يشمل قاعات لعرض القطع الأثرية، ويعرض بداخله 1000 قطعة أثرية، من أبرزها تمثال الإله «سخمت» إله الحرب عند الفراعنة.