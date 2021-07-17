لو لسه بتدور.. 10 بنوك تتيح شراء صك الأضحية عبر القنوات الرقمية

لازال هناك متسع من الوقت لشراء صك الأضحية في عيد الأضحى المبارك حتى وإن لم يكن هناك أموال كافية لذلك، إذ يتاح ذلك من خلال عدد من البنوك عبر القنوات الرقمية أو عبر ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى تخصيص أرقام حساب للتبرع بصك الأضحية من خلال الفروع.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» عددا من البنوك تتيح شراء صك الأضحية عبرها، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

صك الأضحية من بنك القاهرة

وفقا لبنك القاهرة، فإنه بإمكان المواطن شراء صك الأضحية عبر محفظة قاهرة كاش الإلكترونية بسهولة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

صك الأضحية من بنك قناة السويس

كما نوه بنك قناة السويس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إمكانية شراء صك الأضحية عبر المحفظة الإلكترونية المقدمة من بنك قناة السويس بكل سهولة وأمان.

صك الأضحية من بنك مصر

وأكد بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، عن إتاحة شراء صك الأضحية عبر خدمة الموبايل بانكنج، إذ أنه يمكن شراء الصك من دار الأورمان، ومؤسسة مصر الخير، وجمعية رسالة، إضافة إلى بنك الطعام المصري ووزارة الأوقاف.

صك الأضحية من بنك عودة

وأعلن بنك عودة مصر عن إمكانية تقسيط صك الاضحية مع جمعية الأورمان الخيرية على 12 شهرا، دون فوائد عند استخدام بطاقة بنك عوده الائتمانية.

صك الأضحية من المصرف المتحد

وأشار المصرف المتحد عن إمكانية شراء صك الأضحية 2021 عبر قنواته البنكية الرقمية بمناسبة عيد الأضحى، بالتعاون مع بنك الطعام المصري على حساب رقم 888777.

كما يمكن للعملاء شراء صك الأضحية عن طريق قنوات المصرف المتحد الرقمية التي تشمل (الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الرقمية)، إضافة إلى إمكانية الشراء من فروع المصرف المتحد الـ64 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بنك الطعام المصري.

صك الأضحية من المصرف العربي الدولي

ونوه المصرف العربي الدولي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن إمكانية شراء صك الأضحية من جمعية الأورمان عن طريق جميع فروع المصرف العربي الدولي على حساب رقم: 720816.

صك الأضحية من البنك الأهلي المصري

كما أكد البنك الأهلي المصري عن إتاحة تقسيط صك الأضحية عبر الموقع الإلكتروني لبنك الطعام المصري لحاملي بطاقات البنك الأهلي على 10 أشهر، إذ يمكن الآن تقسيط قيمة صك الأضحية من بنك الطعام المصري على 10 أشهر فقط عند شرائك عبر موقع بنك الطعام المصري الإلكتروني.

صك الأضحية من البنك العربي الإفريقي الدولي

وأعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عن امكانية التبرع بصك الأضحية مع جمعية الأورمان، وتضمن وصول الأضحية للمحتاجين من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي ATM للبنك العربي الأفريقي الدولى أو أونلاين من خلال موقع جمعية الأورمان.

صك الأضحية من بنك QNB الأهلي

كما نوه البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن إمكانية شراء صك الأضحية وأنت في مكانك من خلال خدمة المحفظة الإلكترونية المقدمة من QNB الأهلي.

صك الأضحية من البنك التجاري الدولي CIB

وأخيرا أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن إمكانية شراء صك الأضحية عبر المحفظة الذكية من دار الأورمان (جمعية الأورمان الخيرية) أو مؤسسة مصر الخير.