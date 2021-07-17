«الزراعة»: رفع درجة الاستعداد القصوى في كل المجازر.. «مفيش إجازة»

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك غرفة عمليات مشكلة في الوزارة لمتابعة موقف عيد الأضحى بالكامل، سواء في القطاع الزراعي أو القطاع البيطري، حيث ترصد التعديات على الأراضي الزراعية وتتعامل معها فورا.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» الذي يعرض عبر شاشة «TEN»: «نتعامل مع التعديات بمجرد وجود معدات الأرض.. مش بنستنى يبقى فيه منشأة، والمواطنون يتعاملون معنا بشكل كبير جدا ويتصلون على الخط الساخن 15500 لإبلاغنا عن التعديات».

وحول المجازر، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تتابع الوضع باستمرار، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، كما جرى رفع درجة الاستعداد القصوى في كل المجازر: «مفيش إجازات في هذه الفترة، والتعامل هناك بالمجان، وهناك طبيب بيطري موجود لخدمة المواطنين حيث يفحص الأضاحي قبل وأثناء الذبح وبعد الذبح، للتأكد من سلامة اللحوم التي ستقدم إلى المواطنين».

وتابع الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الذبح داخل المجزر أكثر أمانا وأفضل وأنظف من الذبح خارجه ويوفر جودة أعلى في اللحوم.

كما وجه محمد القرش، نصائحه للمواطنين بخصوص شراء الأضاحي، موضحًا أن تكون الجهة التي يشتري منها المواطن تتمتع بثقة، وأن يكون الحيوان منخرطا مع القطيع لا منعزلا عنه، وألا يكون مصابا بعرج وأن يكون لون عينيه ناصعا، وأن يكون صوفه أو شعره مصريا.