«القابضة للمياه»: تطهير وتسليك شبكات الصرف بالغربية استعدادا للعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بالغربية رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك بنطاق المحافظة.

عدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكة الصرف الصحي

وقال العميد المهندس خالد جمال الدين أحمد، القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إن الشركة نظمت حملات توعوية في جميع مدن ومراكز المحافظة داخل المجازر وأماكن ذبح الأضاحي للحد من الإسراف في استهلاك المياه وأيضا عدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكة الصرف الصحي.

تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحي بجميع مراكز ومدن المحافظة

وأضاف جمال الدين أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة الشركة لتطهير جميع بيارات محطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحي بجميع مراكز ومدن المحافظة لمواجهة زيادة التصرفات المتوقعة، بسبب أعمال ذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفح بالشوارع.

متابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع

وأكد جمال الدين أنه تنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تم إصدار تعليمات لجميع رؤساء الفروع بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع محطات وشبكات الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

تأمين البوابات الرئيسية والأسوار لجميع محطات مياه الشرب

وأشار جمال الدين إلى تأمين البوابات الرئيسية والأسوار لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكيد على تواجد الورديات في التوقيتات المحددة لكل دورية وتكليف الإدارة العامة للمتابعة والأمن بلجان مرور للمتابعة اليومية على المحطات والشبكات.

غرفة طوارئ مركزية لاستقبال جميع شكاوى المواطنين

وأعلن جمال الدين وجود غرفة طوارئ مركزية لاستقبال جميع شكاوى المواطنين تم تخصيص الخط الساخن 125 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على حلها بجميع مراكز ومدن المحافظة في حينه.