وظائف خالية في البنك الأهلي الكويتي وHSBC وماستر كارد

أعلن كل من بنك HSBC، والبنك الأهلي الكويتي، وشركة ماستركارد، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للعمل لدى المؤسسات المالية والبنكية، بشرط توافر مجموعة من الشروط والمهام، تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي:

وظيفة بنك HSBC

ووفقا للموقع الإلكتروني لبنك HSBC، فإنه متاح وظيفة شاغرة وهي French Mortgage Customer service executive، شروطها وتفاصيلها كالتالي:

- آخر موعد للتقديم: 31 يوليو 2021.

- خبرة سنتين في المجال.

- القدرة على التحدث وفهم اللغة الإنجليزية / الفرنسية بطلاقة، وكتابة الرسائل والتقارير التجارية.

- القدرة على التعلم بسرعة ونقل المعرفة بشكل مناسب.

- القدرة على فهم وتفسير البيانات الرقمية.

- الحد الأدنى من المعرفة الأساسية بالكمبيوتر.

- المرونة في العمل بنظام الورديات.

- القدرة على بناء علاقة مع مجموعة واسعة من الناس والتواصل معهم.

- القدرة على الحفاظ على التركيز أثناء العمل مع البيانات الضخمة.

- القدرة على تعدد المهام.

وظيفة البنك الأهلي الكويتي

كما أعلن البنك الأهلي الكويتي عبر موقعه الرسمي عن حاجته إلى رئيس عمليات أمن تكنولوجيا المعلومات بشروط هي:

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات وخبرات في علوم الكمبيوتر.

- لابد من الحصول على: ISO 27001 ، PCI ، CISA ، القرصنة الأخلاقية، CISSP، أمن الشبكة من المفضل الحصول على: SANS / CIA، CISM.

- خبرة مهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات لا تقل عن 12 عامًا.

- خبرة عميقة في معيار أمن المعلومات "IS0 27xx، PCI".

- وضع إستراتيجية لبناء وتأسيس إطار عمل مركز عمليات الأمن.

- إدارة وتقديم تقرير عن أنشطة وأداء فريق SOC.

- إدارة وتقديم تقرير عن أنشطة وأداء قسم إدارة المستخدم.

وظيفة شركة ماستركارد

وأخيرا أعلنت شركة ماستر كارد للدفع الإلكتروني عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن وظيفة خالية وهي (Campus Recruiter)، بشروط هي:

- خبرة في التوظيف الجامعي وفي بناء العلاقات مع المدارس والحفاظ عليها (بما في ذلك: المراكز المهنية، والأساتذة، وقيادة الجامعات، والمنظمات الطلابية).

- التحليل والقدرة على تقديم رؤى مدفوعة بالبيانات لتقديم توصيات لتطوير الوظيفة باستمرار.

- إدارة قوية للمشروع والقدرة على إتقان الأنظمة الأساسية الداخلية والخارجية بسرعة.

- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين؛ وراحة التعامل مع جميع مستويات المنظومة.

- القيادة والطاقة والعاطفة.

- القدرة على التنفيذ بسرعة ودقة.

- الاستعداد للسفر حسب الحاجة.

- خبرة في التوظيف في الحرم الجامعي أو العلاقات الجامعية.

- معرفة أنظمة تتبع المتقدمين وCRMs.

- يجب أن تكون صاحب أخلاق ونزاهة عالية ومتحمسًا لجذب أفضل المواهب.

- مبتدئ يمكنه العمل كمساهم قوي أثناء التنقل في منظمة عالمية معقدة.