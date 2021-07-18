حظك اليوم برج الحمل الأحد 18-7-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:28 ص | الأحد 18 يوليو 2021
برج الحمل
يقع برج الحمل في دائرة البروج الأولى، ويتميز بالتضحية وإيثار غيره على نفسه، كما أنّه من الشخصيات التي تكره الكسل والفشل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الحمل مهنيًا
القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك اليوم أن تنتبه لأموالك وتمهل في قراراتك الشرائية.
حظك اليوم لمواليد برج الحمل عاطفيًا
تستطيع أن تصنع مستقبلك وتغير الأمور سريعا لصالحك وتحسن إدارة المواقف الصعبة.
من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.