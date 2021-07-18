حظك اليوم برج الحمل الأحد 18-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يقع برج الحمل في دائرة البروج الأولى، ويتميز بالتضحية وإيثار غيره على نفسه، كما أنّه من الشخصيات التي تكره الكسل والفشل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل مهنيًا

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك اليوم أن تنتبه لأموالك وتمهل في قراراتك الشرائية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل عاطفيًا

تستطيع أن تصنع مستقبلك وتغير الأمور سريعا لصالحك وتحسن إدارة المواقف الصعبة.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.