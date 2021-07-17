كشف إميل فواز، كبير معلم كبير الكيمياء، عن نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة علمي 2021، والتي كثيرًا ما يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور عقب الانتهاء من الامتحان للتأكد من إجاباتهم، وتقدير مجموعهم في المادة بشكل نسبي، خاصة بعد أن أكد عدد من الطلاب أن الامتحان اشتمل على عدد 5 أسئلة اختيارية غير مباشرة من بين السطور في الكتاب المدرسي، موضحين أن هذه الأسئلة جاءت بطريقة غير معتاد عليها في طريقة صياغتها، لافتين إلى أن بقية أسئلة الامتحان والتي بلغت 45 نقطة جاءت واضحة ومباشرة من كتاب المدرسة، لذلك كان مستوى امتحان الكيمياء اليوم متوسطًا.

وأكد «إميل» أن امتحان الكيمياء للثانوية العامة علمي 2021، يعتمد على التفكير ويواكب نظام التعليم الجديد، واصفًا واضع الامتحان بـ«الممتاز»، موضحًا أن الامتحان غطى جميع أجزاء المقرر الدراسي

نموذج إجابة امتحان الكمياء للثانوية العامة علمي 2021

رأي الطلاب عن مستوى امتحات مادة الكيمياء

وأكد الطالب عبدالرحمن محمد، بالصف الثالث الثانوي، أن الامتحان اشتمل على 5 أسئلة غير مباشرة في أجزاء متنوعة من المقرر الدراسي، موضحًا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وبعض الأسئلة تحتاج إلى تفكير وتركيز.

وأضاف «محمد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسئلة الامتحان اعتمدت على الفهم، مؤكدًا أن الوقت المخصص للإجابة كان كافيًا، لافتاً إلى أنه جرى تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية وسمح له بدخول الكتاب المدرسي.

وفي سياق متصل، كشف الطالب أحمد مجدي، أن أسئلة المعادلات الكيميائية في الامتحان جاءت مباشرة، مؤكدًا على أن الامتحان «متوسط» وبه بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز شديد وتقيس مهارات التفكير العليا.

وأضاف «مجدي»، أن هناك 5 نقاط موزعة على جميع الأجزاء جاءت غير مباشرة، وبعض أسئلة الامتحان شبيهة بطريقة أسئلة الامتحانات التجريبية، واتفق معه الطالب عمرو عاطف، والذي أكد أن أسئلة فرع الكيمياء العضوية لم تكن مباشرة مثل جزء المعادلات جاء.