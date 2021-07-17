ضبط 1.2 طن دقيق مدعم و105 مخالفات تموينية في 5 مراكز بالمنيا

تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية وكافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون، وتزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، قاد عدد من رؤساء الوحدات المحلية حملات موسعة لمتابعة الحالة العامة في نطاق المركز والقرى التابعة له.

ففي أبو قرقاص، قاد الدكتور محمد حلمي، رئيس المركز، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، أسفرت عن تحرير 30 محضر تعديات على حرم الطريق، وتحرير وتنفيذ 170 حالة إزالة إدارية، بالإضافة للمرور على المطاعم، لمتابعة مدى الالتزام التام بتنفيذ التعليمات لتوصيل الغاز الطبيعي، كما تم المرور على وسائل النقل العام، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، أنه تم تحرير 32 مخالفة تموينية متنوعة، خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، وعلى أماكن عرض وبيع اللحوم، حيث تنوعت المخالفات بين لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وخبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن أسعار المنتجات.

كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز مطاي وديرمواس وسمالوط حملات مكبرة على المخابز البلدية، حيث تم ضبط 1200 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم، قبل بيعه بالسوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر لمحال جزارة، لعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية بمركز مطاي، كما تم تحرير 37 مخالفه من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، منها 3 مخالفات لمحال جزارة، و34 مخالفة للمخابز البلدية، وحررت الوحدة المحلية لمركز سمالوط 61 مخالفة تموينية متنوعة، منها 60 مخالفة للمخابز البلدية، ومخالفة لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.