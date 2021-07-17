حركة شحن البضائع بميناء دمياط: 23 طن صادر و14 طن وارد

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم السبت، أن أرصفة الميناء استقبلت 18 سفينة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22987 طناً، تشمل 6587 طن فوسفات، و11400 طن يوريا، و5000 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14243 طناً، تشمل 2460 طن خشب زان، و11783 طن حديد، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 454 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس)، وحاصلات زراعية (بردقوش وبصل)، وفواكه (فراولة وعنب)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإيطاليا وأمريكا وماليزيا وسنغافورة، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 266 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1858 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 330 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31491 طناً، كما غادر الميناء 1 قطار بحمولة إجمالية 1291 طن قمح متجهاً إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2775 شاحنة.

وفي وقت سابق نهاية الأسبوع الماضي، شهد اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنحة مشروع تأهيل الشباب للعمل في موانئ المتوسط، التي فازت الهيئة بتنظيمها، والممولة من مؤسسة التعاون عبر الحدود، التابعة للاتحاد الأوروبي.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب ممثلي كل من معهد تدريب الموانئ، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة حورس، والغرفة التجارية لمحافظة دمياط، والمدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج بدمياط الجديدة، وعدد من كبرى الشركات العاملة بميناء دمياط.