«كان» يعلن جوائز الفيلم القصير.. «السعفة» تذهب لـ«All the Crows in the World»

حصل فيلم «All the Crows in the World» للمخرج تانج يي، على السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير، في ختام الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي، الليلة، بينما حصل فيلم «August Sky» للمخرجة جاسمين تينوتشي على تنويه لجنة التحكيم.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وأفلام الطلبة الـ«سينيفونداسيون»، المخرج المصري سامح علاء، والتونسية كوثر بن هنية.

بينما ذهبت جائزة «Caméra d’or» التي تمنح للمخرجين عن تجاربهم الأولى، للمخرجة أنتونيتا ألامات كوسيجانوفيتش عن فيلمها «Murina»، الذي شارك في أسبوعين للمخرجين في مهرجان كان السينمائي.

وبدأ النجوم وصناع السينما الفرنسية والعالمية في التوافد على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز وختام الدورة الـ74 من مهرجان «كان» السينمائي، الليلة، ومن المقرر إعلان جوائز المسابقة الرسمية بالإضافة إلى جائزة الأفلام القصيرة.

وكان من بين الحضور النجمة شارون ستون، والممثلة الأمريكية روزاموند بايك، والمخرج الأمريكي أوليفر ستون، بالإضافة إلى فريق عمل الفيلم الإيراني «A Hero» للمخرج الإيراني أصغر فرهادي، بالإضافة إلى وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو.

كما يشهد حفل الختام اليوم، إعلان جوائز الأفلام الروائية القصيرة، التي تنافس على جوائزها 10 أفلام، ويشارك المخرج المصري سامح علاء في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة التي تضم أيضا المخرجة التونية كوثر بن هنية.