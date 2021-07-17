المدير الفني لمهرجان الجونة: فيلم «ريش» حسسني إني مشوفتش زيه قبل كده

قال المخرج أمير سمير، والمدير الفني لمهرجان الجونة، إن فوز فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري، بالجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي بفرنسا، وحصوله على الجائزة الكبرى من أسبوع النقاد الأجانب أسعده كثيرا.

وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الفيلم أحد أكثر الأفلام المصرية تجديدا لنوع «الكوميديا العدمية»، ولم يسبق له مثيل على الساحة الفنية المصرية منذ أكثر من 15 عامًا، وقدم المخرج به تجربة جديدة وجاذبة لجمهور المشاهدين.

وأوضح أن أغلب النقاد الذين شاهدوا الفيلم أشادوا به وبقصته وروعة تصويره وإخراجه، كما أشادوا أيضا بأسلوبه الجديد المجدد للسينما والشكل السينمائي المتفرد الذي ظهر به القائمون على العمل، «الفيلم تجربة صعب نتكلم عنها من غير ما نشوفها، ومخرجه مجدد لفكرة الحدوتة واستخدامه للمزيكا، الفيلم جديد وحسيت إني مشوفتش زيه قبل كدة».

وأكد أن مدة عرض الفيلم لم تصل إلى ساعتين كاملتين، في حين استغرق تصويره وإخراجه أكثر من عامين كاملين بسبب التصوير في أكثر من دولة، «الفيلم بيطرح تساؤلات أكثر من حمله لرسالة بعينها، وبيحكي قصة أم وقدرتها على المحافظة على كيان المنزل في غياب الأب المسيطر».

وتابع: «المهرجانات دورها التسويق بشكل أساسي، والمعايير بتختلف في المهرجانات، كل مهرجان بيكون ليه توجه خاص بيه، وفيه تأكيد أن الفيلم على مستوى فني مميز، وعلى مستوى التأليف كمان، ونجاح الفيلم في الوصول لمهرجان كان حطه في نظر النقاد بمكانة كبرى، وحصوله على جائزتين هيديله قفزة أكبر، ومخرج العمل كان سعيد ومش مصدق نفسه».