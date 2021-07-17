أول تعليق من العوضي عن حالة زوجته: «مش قادر أتكلم.. ادعوا لياسمين»

رفض الفنان أحمد العوضي، الكشف عن طبيعة الحالة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد تعرضها لأزمة صحية، ودخولها غرفة العمليات، مساء اليوم، داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وقال العوضي في تصريح مقتضب لـ«الوطن»: «مش قادر أتكلم خالص دلوقتي.. ادعوا لياسمين».

وأعلن العوضي، خضوع ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية عبر حسابه بـ«فيسبوك» قائلا: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

وأضاف في منشور آخر: «يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدا من غيرك.. إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة.. أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه.. بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه».

وأضاف «أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة.. وأنا دلوقتي مش قوي زي ما إنتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتيير من كل الكلام اللي أنا كتبته.. أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبه مرت علينا.. أكتر بكتير حتي من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك».

واختتم منشوره قائلا: «ادعولها تقوم بالسلامة زي ما إنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم».