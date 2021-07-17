مخرج فيلم «ريش» الحائز على جائزة «كان» الكبرى: فخور برفع اسم مصر

قال عمر الزهيري، مخرج فيلم «ريش»، الحائز على الجائزة الكبرى في مهرجان «كان»، إنه متفائل ويشعر بالرضا بعد حصوله على الجائزة، «فخور من قلبي إني عملت فيلم بفريق هائل من الشباب المصري المتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، بالأخص إن هناك ممثلين لم يمثلوا من قبل بذلوا مجهودا كبيرا واشتغلوا من قلبهم لمجرد إنهم عاوزين يعملوا سينما إحنا بنحبها».

وأضاف «الزهيري»، في لقاء عبر تطبيق «زووم»، خلال برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم السبت، «السبب الثاني لإني أشعر بالفخر إني قدرت أجيب الجائزة لمصر، كون بلدي من الدول السباقة منذ إنشاء مهرجان كان في المشاركة بأفلام مصرية لكن الجائزة تأخرت».

وتابع: «أنا سعيد بهذا الإنجاز الكبير وأشعر بالفخر إني جزء من هذه السينما الكبيرة في بلدي واللي اتعلمت منها وبحبها.. ونفسي أصرخ هنا وأقول إني عملت حاجت جميلة أوي لمصر».

وكان فيلم «ريش» للمخرج عمر الزهيري، فاز بالجائزة الكبرى للجنة تحكيم أسبوع النقّاد، إحدى الفعاليات التي تقام على هامش مهرجان كان السينمائي الفرنسي.

وتدور قصة الفيلم حول امرأة «كرّست جسدها وعمرها لزوجها وأطفالها» قبل أن تجد نفسها فجأة وقد أصبحت تقوم بدور الأب والأم في آن معا، بعد أن قام ساحر عن طريق الخطأ بتحويل زوجها إلى دجاجة، خلال احتفالهما بعيد ميلاد أحد أطفالهم. ووفقا لموجز الفيلم فإنّ الزوجة التي «تكافح من أجل حياتها وحياة أطفالها، تصبح تدريجيا امرأة مستقلّة وقويّة».

والفيلم من إخراج عمر الزهيري (32 عاما) الذي تخرج من معهد القاهرة للأفلام وعمل مساعدا للعديد من المخرجين المصريين.

وسبق للزهيري أن أخرج عددا من الأفلام القصيرة لكنّ فيلم «ريش» هو أول عمل روائي طويل له، على غرار سائر الأفلام التي شاركت هذا العام في مسابقة أسبوع النقّاد.