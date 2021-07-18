عاجل.. واشنطن تعلن استعدادها للعودة لمحادثات فيينا حول النووي الإيراني

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلادها مستعدة للعودة لمحادثات فيينا المتعلقة بالمحادثات النووية الإيرانية، مضيفة إن تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، حول المحادثات النووية تهدف للتهرب من مسؤولية عرقلتها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأكد «عراقجي»، في وقت سابق، أن بلاده تمر بمرحلة انتقالية، وأن على الأطراف في مفاوضات فيينا انتظار الإدارة الجديدة للبلاد.

وأوضح المسؤول الإيراني، حول مسألة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة وبريطانيا: «من الممكن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة وبريطانيا، في حال التزمتا بتعهداتهما».

وأشار إلى أنه على الولايات المتحدة وبريطانيا ألا يربطوا الجانب الإنساني لتبادل السجناء مع الاتفاق النووي، مضيفا: «يجب ألا نجعل تبادل السجناء رهن الأهداف السياسية، وإن فعلنا قد نخسر التبادل والاتفاق معا».

وتستضيف العاصمة النمساوية «فيينا» منذ مطلع أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وإحياء الاتفاق النووي بالكامل.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018، خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على إيران، لترد طهران بخفض التزاماتها ضمن الصفقة منذ 2019.

وكانت الدول المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني، «بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا» مع مشاركة غير مباشرة للولايات المتحدة، كانت بدأت في أبريل الماضي مفاوضات نووية مع إيران، إلا أن الجولات الـ6 الماضية لم تتوصل لتوافق.