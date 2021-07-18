جوليا دوكورنو ثاني مخرجة تنال السعفة الذهبية في «كان» بفيلم «تيتان»

فاز فيلم «تيتان» بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي بدورته الأخيرة، مما جعل المخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو، ثاني مخرجة تفوز بأرفع جائزة في المهرجان في تاريخه الممتد على مدار 74 عامًا، وأعلن رئيس لجنة التحكيم، سبايك لي، عن فوز الفيلم عن طريق الخطأ في بداية الحفل، مما تسبب في بضع لحظات من الارتباك، ولم تصعد «دوكورنو» على الفور إلى المسرح لتسلم الجائزة، وبدلًا من ذلك تم الانتظار حتى الإعلان الرسمي في نهاية الحفل، وفي النهاية أعلن «لي» والنجمة شارون ستون، عن فوز «تيتان» وفقًا لـ«العربية».

وفيلم «تيتان» من إنتاج بلجيكا، ومن تأليف وإخراج جوليا دوكورنو، ويعتبر الفيلم هو تجربتها الإخراجية الثانية بعد تقديم أول أفلامها «رو» عام 2016، وفيلم «تيتان» تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول سلسلة من الظواهر الغريبة التي تظهر على البشر، والتي يقف خلفها معدن غامض شديد المقاومة للحرارة والتآكل.

وجوليا دوكورنو، هي مخرجة سينمائية فرنسية وكاتبة سيناريو ولدت في 18 نوفمبر عام 1983 في باريس بفرنسا، والتحقت بمدرسة سينمائية في باريس، حيث درست كتابة السيناريو وأبرزت موهبتها كمخرجة من خلال فيلم «Raw».

يذكر أنه قد وقع اختيار لجنة تحكيم المسابقة الرسمية برئاسة المخرج سبايك لي على الفيلم لمنحه الجائزة الأبرز للمهرجان من ضمن 24 فيلمًا بالمنافسة، ولكن وقع المخرج الأمريكي في خطأ تاريخي عندما كشف عن غير قصد فوز «Titane» بالسعفة الذهبية مبكرًا ليسلب حفل توزيع الجوائز التشويق المطلوب، وسادت حالة من الفوضى في حفل توزيع الجوائز.