كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب امتحان الفلسفة 2021، مؤكدة أن الأوراق المتداولة قبل بدء الامتحان لا أساس لها من الصحة، مشددة على الطلاب بضرورة عدم الالتفات لها.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها حريصة على تتبع أي محاولات لتسريب الامتحان ورصد القائمين عليها، وتوقيع عقوبات رادعة عليهم، لافتة إلى أن الامتحان يعقد ورقيًا بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.

وأضافت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية شددت على جميع مديريات بضرورة رصد أي محاولات من الطلاب لتصوير أو تسريب امتحان الفلسفة 2021، مؤكدة أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب ينشر الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، لافته إلى أن الامتحان يعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين.

«شوقي»: رصد أي محاولات لتسريب امتحان الفلسفة 2021

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان الفلسفة 2021، يعقد لمدة 3 ساعات، مؤكدًا أن الامتحان يعتمد على الفهم، لافتًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام تسير بصورة منتظمة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن المراجعات تدرب الطلاب على شكل الأسئلة الموضوعية الجديدة، مؤكدًا أن الامتحانات تقيس مستويات مختلفة من الطلاب، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة مجمعة بعد 10 أيام من انتهاء الامتحانات.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن عمليات التصحيح تتم إلكترونيًا، مؤكدًا أنه تم التنبيه على جميع مديريات التربية والتعليم بضرورة السماح للطلاب بدخول اللجان بالكتب المدرسية فقط وعدم دخول أي مذكرات أو كتب خارجية، واستخدام جهاز التابلت في الاطلاع على الكتب العملية الرقمية وتسجيل الحضور.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2021، موضحة أن الإجابة على البابل شيت بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود فقط، مشددة على الطلاب بضرورة تسليم كراسة الأسئلة مع ورقة البابل شيت.