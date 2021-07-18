حددت هيئة السكة الحديد، مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم، حيث تواصل الهيئة تسيير رحلات عيد الأضحى 2021، مشيرة إلى أنّ حركة سير القطارات منتظمة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير العمل، منوها بأنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة التشغيل لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أعطال.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم: حركة القطارات منتظمة ولا معوقات تؤثر على التشغيل

وقالت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، إن مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم، كما هي ولا يوجد أي تعديلات على مواعيد قيام القطارات، موضحة أن جميع القطارات جاهزة لرحلات عيد الأضحى 2021، مؤكدة أنّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم: لا تعديلات على مواعيد الرحلات

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لن يسمح باستقلال أي راكب القطارات دون دفع قيمة التذكرة، دون حدوث أي تجاوزات من العاملين بالسكة الحديد ضد الركاب، وأن تكون المعاملة بين العامل والراكب بالقانون.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم، كالتالي:

1- القطار 1902، القاهرة / أسوان، الساعة 00:20 بعد منتصف الليل.

2- القطار 980، VIP القاهرة / أسوان، الساعة 8:00 صباحا.

3- القطار 978، VIP القاهرة / أسيوط، الساعة 6:30 صباحا.

4- القطار 982، القاهرة / أسوان، الساعة 12:00 ظهرا.

5- القطار 2010، القاهرة / أسوان، الساعة 10:00 صباحا.

6- القطار 986، القاهرة / الأقصر، الساعة 13:00 مساء.

7- القطار 990، القاهرة / سوهاج، يتحرك من القاهرة الساعة 16:00 مساء.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم

8- القطار 2006، VIP القاهرة / أسوان، الساعة 17:15 مساء.

9- القطار 2012، القاهرة / أسوان، الساعة 17:30 مساء.

10- القطار 872، القاهرة / أسيوط، الساعة 17:45 مساء.

11- القطار 988، القاهرة / أسوان، الساعة 19:00 مساء.

12- القطار 84، نوم، القاهرة / أسوان، الساعة 19:20 مساء.

13- القطار 86، نوم، القاهرة / أسوان، الساعة 19:45 مساء.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم

14- قطار رقم 2009 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 02.05 بعد منتصف الليل.

15- قطار رقم 871 أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 03.15 بعد منتصف الليل.

16- قطار رقم 85 أسوان القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 04.10 صباحا.

17- قطار رقم 997 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 04.35 صباحا.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم

18- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 05.45 صباحا.

19- قطار رقم 989 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 06.40 صباحا.