عيد الأضحى.. توزيع 15 عجلا و 3 أطنان لحوم للأسر الاكثر احتياجا في مطروح

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن جميع الأجهزة التنفيذية المعنية في محافظة مطروح أنهت إستعدادتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع مراعاة توفير احتياجات الأسر الأولي بالرعاية، حيث جرى توزيع عدد 15 رأس من العجول علي القرى ومراكز المحافظة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع مجالس المدن، وأكد فتحى الجمل مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح أنه جرى توزيع 3 طن لحوم مجمدة على المناطق والتجمعات الاكثر احتياجا، بمراكز ومدن مطروح الثمانية.

عيدالأضحى.. توزيع منح لـ274 أسرة مصابى الألغام بمطروح

وأضاف مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، اليوم، الأحد أنه جرى توزيع 425 ألف جنيه منحة عيد الأضحى المبارك لجميع مصابى الألغام بنطاق المحافظة في مراكز الحمام، والعلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي، براني، والسلوم، باجمالى عدد 274 أسرة، بواقع 1550 جنيه لكل مستفيد، ويجرى تسليم إما مصابين الألغام، أو زوجاتهم، أو أسرهم، حسب ظروف كل حالة.

عيد الأضحى.. استعدادات قصوى في محافظة مطروح

وأكد محافظ مطروح أن جميع مرافق وأجهزة مطروح إستعدت لعيد الأضحى المبارك، برفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات، لاستقبال حوادث الطرق والحالات المختلفة، وزيادة عدد سيارات الإسعاف على الشواطىء، وضخ كميات من مياه الشرب تتناسب مع الأعداد الغفيرة التى تستقبلها مطروح في عيد الأضحى من المصطافين من مختلف مدن ومحافظات مصر، بالإضافة إلى السياح الأجانب من خلال طائرات الشارتر، لتنشيط السياحة الأجنبية الوافدة لمطروح من مختلف دول العالم، وشن حملات مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار، وضبط المواد غير الصالحة للإستهلاك الآدمى، وتجهيز المساجد لأداء صلاة العيد بالإشتراطات التى وضعتها وزارة الأوقاف، وفتح 8 مجازر بالمجان بمراكز مطروح أمام المواطنين لذبح الأضاحي، دون أية رسوم، وفتح الحدائق والمتنزهات، واستعدادات بمختلف أنحاء مطروح بالمناطق السياحية.