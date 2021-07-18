غياب 23 طالبا بالثانوي العام عن امتحان الفلسفة ببني سويف

أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي 5260 طالبا بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، مشيرة إلى تغيب 23 طالبا.

وشهدت لجان محافظة بنى سويف، اليوم الأحد، لليوم الثامن على التوالي في امتحانات الثانوية العامة قياس الزائرات الصحيات لدرجات الحرارة للطلاب قبل الوصول إلى للجان بالإضافة للمرور من على بوابات تعقيم، وتوزيع أكياس المطهرات عليهم، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وتواصل الدكتور محمد هاني غنيم مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات، حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و تنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.

واستعدت 7 إدارات تعليمية بمحافظة بني سويف لامتحانات الثانوية العامة 2021، التي 10 يوليو الجاري، حيث شهدت استعدادات مكثفة وأعمال رش وتطهير، سواء باللجان أو استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من الرجال والسيدات، المشاركين في أعمال الامتحانات، حيث يؤدي الامتحان 16 ألف و757 طالباً وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية أمام 62 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، في ظل توفير 14 استراحة للمراقبين.