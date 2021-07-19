لو رخصة عربيتك ضاعت.. 11 خطوة لاستخراج البديل «وأنت في بيتك»

يتعرض البعض أحياناً للسرقة أو فقد متعلقاته الشخصية، أو إتلافها لأي سبب، وهو ما ينتج عنه فقد بعض الأوراق الهامة، والتي يمكن أن تكون من بينها رخصة السيارة، وبدلاً من الذهاب إلى وحدة المرور التابعة لك، فإن وزارة الداخلية أتاحت خدمة استخراج بدل فاقد عن بعد وأنت في منزلك أو عملك من خلال بوابة مصر الرقمية، «الوطن»، تستعرض في النقاط التالية خطوات استخراج بدل فاقد للرخصة على النحو التالي:

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة مركبة

1) الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.

2) إنشاء حساب جديد على البوابة من خلال الضغط على زر إنشاء حساب أعلى يسار الصفحة.

3) إنشاء بيانات الحساب من خلال إدخال الاسم وبطاقة الرقم القومي واسم المصنع، وهو كود موجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي، واسم الوالدة والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول وتعيين كلمة سر خاصة بالحساب.

4) الدخول إلى حسابك الجديد من خلال إدخال رقم الهاتف المحمول وكلمة السر.

5) الضغط على قائمة الخدمات الرئيسية واختيار خدمة «مركباتي».

6) سوف يظهر عدد من الخدمات ومنها «بدل فاقد رخصة مركبة».

7) بعد الضغط «بدل فاقد رخصة مركبة» سوف يتم إدخال بيانات المركبة وهي رقم اللوحة ونوع الترخيص ووحدة الترخيص والمحافظة ورقمي الساشية والماتور ورقم شهادة براءة الذمة المالية وتاريخ انتهائها.

8) يتم إدخال عنوان تفصيلي لاستلام رخصة بدل الفاقد من خلال ادخال اسم المحافظة ورقم الشارع والمبني والشقة ويوجد خانة كاملة لإدخال العنوان بشكل تفصيلي.

9) تيتح لك البوابة إمكانية تعديل البيانات ومراجعتها قبل تأكيدها والانتقال إلى طريقة دفع الرسوم.

10) يمكن دفع الرسوم من خلال البطاقة الائتمانية الخاصة بك أو من خلال شركات التحصيل الإلكترونية مثل أمان وفوري ومصاري وغيرها من الشركات المختلفة.

11) في حال اختيار شركات التحصيل الإلكترونية يتم منحك كودا صالحا لعدد ساعات معينة ويمكنك بعد ذلك التوجه إلى أقرب منفذ لدفع الرسوم المقررة عليك.