من عون لذوي الهمم لـ«بؤرة إدمان».. «السبع لفات» وجع في قلب السيدة زينب

كوبري حديدي ضخم، تظهر ملامحه من مسافة بعيدة، له سلم حديدي مرتفع، صُمّم لمساعدة المارة على العبور إلى الجانب الآخر، ورغم ذلك يخشى كثيرون عبوره أو حتى السير إلى جانبه، حتى زال السبب الذي أُنشئ من أجله، وأضحى مكانا للأفعال المشينة التي تُغضب أهل المنطقة، هو كوبري السبع لفات، أو كما يعرفه كثيرون «كوبري المعاقين» بمنطقة السيدة زينب.

جاءت نشأة الكوبري قبل أعوام طويلة، حيث صمّمته الدولة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يتجهون إلى مركز التأهيل والأطراف التعويضية الموجودة في المنطقة، كما أنّه يفصل بين منطقة مساكن أبو الريش وشارع قصر العيني، لتسهيل عملية انتقال ذوي الهمم، أثناء رحلتهم سواء لتلقي العلاج أو شراء أطراف صناعية.

يخلو الكوبري من المارة إلا نادرا، ويغطيه سقف حديدي، بينما تعلو الأتربة كل شبر منه، وبين الخطوة والأخرى تجد «سرنجات» فارغة، وأدوية يستخدمها المدمنون لتعاطي المواد المخدرة.

لو طلعنا الكوبري يبقى يا هنتسرق يا هنموت

عادل وجدي، وأحد سكان المنطقة، قال إنّ الكوبري بني في العام 1986، بالتزامن مع إنشاء مترو الأنفاق، لمساعدة الأهالي، ومع إغلاق مركز التأهيل بدأ الإهمال في الظهور عليه، وأضحى مكانا يقصده المدمنون لتعاطي المواد المخدرة: «بنلاقي عليه أثار سرنجات وبرشام، لو طلعنا نبقى معرضين إنّنا يا هنتسرق يا هنموت». قال الرجل الخمسيني لـ«الوطن».

أي حاجة تتخيلها بتحصل

أسفل الكوبري يسير سيد محمد، أحد شباب المنطقة، قائلا إنّه يقيم بالمنطقة منذ فترة طويلة، وخلال سيره بين الحين والآخر إلى جانب الكوبري، يجد العديد من الأشخاص يستخدمون الكوبري لتعاطي المخدرات أو الأعمال المنافية للآداب، يقول لـ«الوطن»: «الكوبري عامل أزمة لكل سكان المنطقة ومتضررين منه جدا، أي حاجة ممكن تتخيلها بتحصل فوق الكوبري ده».

الكوبري ملوش لازمة ومحدش بيستخدمه

المشكلة ذاتها، يعاني منها عبدالغني حسن، الذي يعيش في المنطقة منذ سنوات طويلة، ورغم ذلك يخشى المرور بجوار الكوبري، تفاديا لأي خطر قد يقابله، سواء من المدمنين أو المجرمين الموجودين عليه، يقول لـ«الوطن»: «الأفضل يشيلوا الكوبري خالص ملهوش لازمة ومحدش بيستخدمه».

أزمة كبيرة لا نستطيع العيش معها

ماجد رجب، شاب ثلاثيني، ورغم أنّه أحد سكان المنطقة، إلا أنّه يخشى عبور الكوبري في المساء، كي لا يقابل الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات أو يستخدمونه في أعمال منافية للآداب، أو يشاهد بقايا الأدوية التي تعالج السعال بعد استخدامها بشكل خاطئ: «بنلاقي بقايا المخدرات والحقن وواقي ذكري، وغيرها كتير، الكوبري بقى أزمة كبير ومش قادرين نعيش معاها».