الصحة ترفع درجات الاستعداد القصوى بمستشفياتها خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، تزامنا مع احتفالات إجازة عيد الأضحى، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا والتخوفات من زيادة أعداد مصابي الفيروس، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن»، فى نقاط خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقالت الوزارة إن خطة التأمين الطبي تشمل الدفع بـ 2190 سيارة إسعاف مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، تم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق، والطرق السريعة، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري.

توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية

وأكدت الوزارة فى خطتها على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، بالإضاقة إلى توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، كمخزون استراتيجى.

- وطالبت الوزارة من المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقليل التجمعات بالأماكن العامة والمزدحمة خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما لفت إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.

تناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة

ووجهت الوزارة مجموعة من النصائح للمواطنين أهمها ضرورة الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة والوجبات السريعة، والحرص على شرب من 8 إلى 10 أكواب مياه في اليوم.

وأكدت الوزارة على أهمية تناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة، والاهتمام بممارسة الرياضة باستمرار لرفع مناعة الجسم، كما يجب عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب.