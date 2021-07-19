تبدأ من 5 جنيهات.. رسوم أماكن التنزه بحدائق القناطر في عيد الأضحي

تفصلنا ساعات عن بدء أيام عيد الأضحي المبارك وتعد حدائق القناطر الخيرية من أبرز أماكن التنزه والفسح التي ترتبط في أذهان المصريين بالأعياد وتكون قبلة لعدد كبير من مواطني القليوبية والمنوفية والقاهرة والجيزة للفسخة خلال العيد، حيث تمتلك إدارة ري القناطر عددا من الحدائق هي «عفلة والجامع والتوفيقي أ والتوفيقي ب والياسمين والحديقة النموذجية أ وأبو إردان والبحيرة والنيل والمركز الثقافي».

«الوطن»، تستعرض أسعار دخول حدائق القناطر الشهيره بـ حدائق الشرق، أو منتجع الغلابة، وتكلفة النزهة فيها خلال عيد الأضحى، وتتراوح مابين 5 جنيهات إلى 20 جنيها، على أن يكون الدخول مجانا للأطفال مع ذويهم.

خريطة رسوم دخول حدائق القناطر الخيرية في عيد الأضحى

قال أشرف درويش مدير عام ري القناطر، إن حدائق القناطر استعدت لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى برسوم رمزية حسب مستوى كل حديقة كالتالي:

حدائق بـ 5 جنيهات للفرد: «الجامع أمام سجن نساء بالقناطر».

حدائق بـ 10 جنيهات للفرد: «النخيل والتوفيقي أ، والحديقة النموذجية أ، وحديقة الياسمين، وحديقة أبوأردان».

حدائق بـ 20 جنيها للفرد: «عفلة والمركز الثقافي والبحيرة والنيل».

3 حدائق بالقناطر تستقبل المواطنين لأول مرة بعد التطوير في عيد الأضحى

وأوضح مدير إدارة ري القناطر، أن هناك 3 حدائق بالقناطر الخيرية تدخل الخدمة لأول مرة، وتستقبل المواطنين في عيد الأضحي، بعد تطويرها، هي المركز الثقافي، والبحيرة، والنيل، مشيرا أنه يجري حاليا أعمال التطوير في حديقة الياسمين على مساحة 7 أفدنة تقريبا، حيث يتم تطوير الحدائق ذاتيا من إيرادات رسوم دخول الزوار لحدائق القناطر الخيرية.

درويش: إجراءات احترازية لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى بحدائق القناطر

وأعلن «درويش»، عن فتح حدائق القناطرالخيرية والري أمام الجمهور في عيد الأضحى لاستقبال المواطنين للتنزه خلال الإجازة، مشيرا أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والمياه والصرف بكل الحدائق، كما جرى تطوير حديقة عفلة على مساحة 14 فدانا، وتزويدها بالبحيرات والشلالات الصناعية وبرجولات ومقاعد خشبية ومشايات والألعاب الترفيهية.

وأوضح انه فى إطار توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بتوزيع أعداد الزائرين على الحدائق والمتنزهات، منعا للزحام ووضع علامات تحذيرية بمنع التجمعات والانتشار بأنحاء الحدائق.