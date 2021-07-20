بيطريون: الماشية لا تنقل كورونا «بس متدبحوش في الشارع»

يستعد المصريون للاحتفال بعيد الأضحى المبارك خلال جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي، وسط إجراءات احترازية لمواجهة «كوفيد 19»، خاصة أن مصر انتهت من ذروة الموجة الثالثة من كورونا بحسب تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وانخفاض أعداد المصابين بالفيروس في مستشفيات العزل، وكذلك تناقص أعداد الوفيات بشكل كبير.

وتحرص الأسرة عادةً على التجمع خلال ذبح الأضحية لحضور مراسم الذبح وتوزيع الأضاحي على الفقراء، في مراسم تسبب الازدحام عادةً، ما يمثل خطورةً في ظل جائحة كورونا، ويزيد احتمالات الإصابة.

بدوره ينصح الدكتور نبيل ياسين، أستاذ ورئيس قسم صحة الأغذية بكلية طب البيطري جامعة القاهرة، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتشمل ارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي لمسافة تصل إلى متر ونصف، وكذلك غسل اليدين باستمرار والبعد عن الأماكن المزدحمة والبعد عن التكييف المركزي.

وأضاف أستاذ ورئيس قسم صحة الأغذية بكلية طب البيطري جامعة القاهرة لـ «الوطن» أنه يجب الإسراع في عمليات التطعيم ضد كورونا متابعا: «الإبل والبقر والماشية والجمال ليس لها صلة بكورونا لا من قريب أو بعيد ولا يمكن أن تنقل الفيروس».

وواصل «ياسين»: «أنصح بعدم الذبح في الشوارع والذبح في المجازر الحكومية خاصة أنه مجاني، لمنع تلوث البيئة، كما أن الحيوان قد ينقل بعض الأمراض ولكن في المجازر الحكومية يفحص الطب البيطري الحيوان قبل الذبح وبعده، لذا يتم ذبحه لتقديم أضحية آمنة، وتوجد غرامة 10 آلاف جنيه بمحافظة القاهرة وبعض المحافظات لمن يذبح في الشوارع».

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للطب البيطري، أن الإجراءات الاحترازية التي سيجري تطبيقها في العيد لا تختلف عن الإجراءات الاحترازية في الأيام العادية، محذرا من الذبح في الشوارع لأن المخلفات التي تنتج عن الحيوان تكون مصدر للتلوث.