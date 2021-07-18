سحل سيدة في مدينة نصر.. الأمن يكشف ملابسات الواقعة

مقطع فيديو جرى تداوله بصورة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر فيه مشاجرة بين مجموعة مواطنين، ما نتج عنه سحل سيدة في مدينة نصر، حيث دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات المعنية في وزارة الداخلية، للكشف عن ملابسات الواقعة.

الأمن يفحص مقطع فيديو سحل سيدة في مدينة نصر

بعد الانتشار الواسع لفيديو سحل سيدة في مدينة نصر، والتفاعل الكبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة، تحركت على الفور الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، وفحصت الفيديو، في محاولة للكشف عن ملابساته.

مشاجرة بسبب المنقولات الزوجية

تبين من خلال فحص الجهات المعنية في وزارة الداخلية أن المشاجرة التي تم تداولها وظهر فيها سحل سيدة في مدينة نصر تعود أسبابها إلى الخلاف على منقولات زوجية.

حيث تبين من خلال الفحص حضور سيدة وشقيقها إلي ديوان قسم شرطة مدينة نصر أول، بعد إسعافهما من إصابات متفرقة كانا يعانيان منها، كما حضر أيضا إلى ديوان قسم الشرطة زوج السيدة ووالده.

السيدة تتهم مجهولين

بسؤال السيدة وشقيقها عن سبب الواقعة، وحول ما إذا كانت تتهم أحدا بسحلها وضربها هي وشقيقها، قالت إن ثمة شخصين مجهولين قاما بالتعدي عليها، وعلى شقيقها بالضرب ما نتج عنه الإصابات سالفة الذكر، بالإضافة إلى قيامهما بالاستيلاء على المنقولات الزوجية الخاصة بها، وكذلك استيلائهما على مشغولاتها الزوجية، وقالت إن السبب الرئيسي للمشكلة خلافات بينها وبين زوجها، إلا أنها في الوقت نفسه لم تتهم زوجها أو والده بارتكاب الواقعة.

تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

بعد انتهاء عمليات الفحص، والكشف عن ملابسات الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، أثبت فيه ما توصلت إليه التحريات، كما أثبت فيه أقوال المجني عليهما.