اجتماع لجنة «تدريب شباب الأحزاب» بأعضاء فريق مدربي التنسيقية

اجتمعت لجنة التدريب والتطوير التابعة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأعضاء فريق مدربي التنسيقية «CPYP Trainers Club» وذلك لعرض الخطة التدريبية المقبلة للأعضاء الاحتياط داخل التنسيقية.

وناقشت اللجنة الأفكار والمقترحات الخاصة بهم للوصول لأفضل المقترحات لإنجاح العملية التدريبية، يأتي ذلك حرصاََ من التنسيقية على تنمية وبناء قدرات أعضائها.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظمت منذ أيام تدريبًا عن مكافحة جرائم الفساد، نفذه اللواء دكتور نبيل محمود حسن، أستاذ القانون الجنائي، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، المحاضر بجهاز مكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.

وتناول التدريب عدة محاور، أهمها، جنايات الرشوة وأنواعها، وجناية استغلال النفوذ، وجناية الواسطة والمحسوبية، والاستيلاء والاختلاس، وجريمة المكافأة اللاحقة والتربح، والكسب غير المشروع، والإضرار بالمال العام.