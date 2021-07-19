حجوزات المصريين ترفع نسب الإشغال بالفنادق خلال العيد

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ان حجوزات المواطنين المصريين خلال الأيام القليلة الماضية رفعت نسب الإشغال بفنادق غالبية المدن السياحية خلال أجازات عيد الأضحى، لافتا إلى أنَّ نسب الإشغال بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالى والعين السخنة تجاوزت الـ 95% من النسبة التى حددتها وزارة السياحة والآثار لإستقبال الفنادق للنزلاء والمقررة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

المواطنون بدأوا السفر قبل حلول عيد الأضحى

وأضاف «الشاعر»، لـ«الوطن»، أنَّ نسب الاشغال بفنادق الغردقة وشرم الشيخ من المرجح أنَّ تتجاوز الـ80% خلال تلك الفترة، فيما ستسجل فنادق القاهرة الكبرى نسب إشغال تتجاوز الـ60%، موضحًا أنَّ طول فترة الإجازة جعلت العديد من الأسر المصرية تبدأ السفرإلى المدن السياحية الشاطئية بداية من الأسبوع الجاري قبل حلول عيد الأضحى بيومين أو ثلاثة.

الفنادق ملتزمة بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية

وأشار إلى أنَّ كافة الفنادق جاهزة لاستقبال النزلاء المصريين والعرب والأجانب خلال إجازات العيد، لافتا إلى أنَّه تمّ التنبيه على جميع المنشآت الفندقية بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والقواعد الصحية، متابعًا «لجان وزارة السياحة والآثار ستستمر خلال إجازات العيد في التفتيش على مدى التزام الفنادق بتطبيق ضوابط التشغيل».

ومن جهته، قال محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إنَّ غالبية فنادق الغردقة وشرم الشيخ خاصة فئة 3 و4 نجوم قدمت عروضا سعرية وتخفيضات لجذب المواطنين المصريين لزيارتها خلال أجازات عيد الأضحى، مشيرًا إلى أنَّ حركة السياحة الداخلية مهمة حاليًا في ظل عدم عودة الحركة السياحية الوافدة من الخارج لمعدلاتها الطبيعية.

وكان الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة قد أكد قيام بعض الفنادق فئة 3 نجوم بشرم الشيخ والغردقة بطرح سعر 300 جنيه للفرد فى الغرفة المزدوجة.