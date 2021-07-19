القوى العاملة: تحويل 4.4 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

كشف هيثم سعد الدين، المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمية لوزارة القوى العاملة، ان الوزارة ستعلن بعد قليل عن أسماء العمالة المصرية المغادرة للأردن، الذين تم تحويل 4.4 مليون جنيه قيمة مستحقاتهم.

الوزير يتلقى تقارير بأحوال العمالة المصرية في الخارج عبر مكاتب التمثيل العمالي بدول العمل

واكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تواصل على مدار الساعة يوميا مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن في إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل، لافتا الى ان الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يتضمن كشفا بأسماء العمالة المصرية المغادرة للأدرن ولها مستحقات مالية بلغت قيمتها بالجنيه المصري ، نحو 4.4 مليون جنيه، تم تحويلها جميعا لحساب هذه العمالة.

وأوضح سعد الدين، أن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة القوى العاملة، تبذل كافة جهودها، للحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، سواء العمالة المستمرة في العمل حتى حينه، أو العمالة التي غادرت دول العمل ولها مستحقات متأخرة، فإن الوزير محمد سعفان يتواصل باستمرار مع مكاتب التمثيل العمالي للحصول على كافة مستحقات هذه العمالة.