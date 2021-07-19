إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بسوهاج

أصيب 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بدائرة مركز جزيرة شندويل بسوهاج، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج بلاغا بوجود حادث دراجة نارية بقرية جزيرة شندويل، انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

تبين من المعاينة والفحص إصابة كل من «حسين علي رشاد»، ٣٨ سنة باشتباه نزيف في المخ وكسر في القدم اليسرى، «عمر صابر جابر» 25 سنه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، «ناصر طارق احمد» 25 سنة، بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وتبين أنه أثناء استقلالهم دراجة نارية بذات الناحية انقلبت بهم مما نتج عنهم اصابتهم، وحُرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.