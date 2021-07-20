مصادر: انتهاء حصر الوحدات السكنية المتاحة للحجز للإعلان عنها قريبا

علمت « الوطن» من مصادر خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه جرى الانتهاء من حصر الوحدات الشاغرة بمختلف المدن الجديدة، والتي لم يتم حجزها خلال الإعلانات السابقة، على أن يتم طرحها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وفي مقدمتها وحدات مشروع دار مصر بعدة مدن يأتي في مقدمتها «القاهرة الجديدة، 15 مايو، الشروق، بدر، برج العرب، حدائق أكتوبر، السادات» .

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع أيضا، أن يتم طرح وحدات سكنية شاطئية بمدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها مدن «العلمين والمنصورة الجديدة»، مشيرة إلى أنه من المتوقع طرح 4728 وحدة سكنية عبارة عن 197 عمارة، بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، كمرحلة أولى، بمدينة المنصورة الجديدة، وطرح 6504 وحدة سكنية بـ271 عمارة، كمرحلة ثانية.

توقعات بطرح وحدات سكنية شاطئية بمدينة المنصورة الجديدة

ووفق المصادر، فمن المتوقع طرح 4704 وحدات سكنية، عبارة عن 196 عمارة، بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، وطرح 1392 وحدة سكنية 58 عمارة سكنية، بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي.

ويسابق قيادات جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة برئاسة المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، الزمن لإنجاز كافة مشروعات المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، صمن مشروعات وزارة الإسكان بالمدن الجديدة.

وقالت المصادر، إن جهاز مدينة العلمين الجديدة، سيطرح حزمة متنوعة من الوحدات السكنية جنوب المنطقة الشاطئية، بالإسكان المتميز، وسكن مصر، وعدد من الوحدات بمنطقة «داون تاون».

وأوضحت المصادر، أن عدد الوحدات المتوقع طرحها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، 37 عمارة بمشروع الإسكان المتميز، وأن عدد الوحدات السكنية المتوقع طرحها بمشروع سكن مصر تبلغ 4096 وحدة عبارة عن 128 عمارة.

تنفيذ 90% من مشروع الإسكان المتميز حتى الآن

وأضافت المصادر، أن قيادات جهاز مدينة العلمين الجديدة برئاسة المهندس وائل سمير، ونائبه المهندس محمد خليل، يسابقون الزمن للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات طبقًا للجدول الزمني المعلن سلفاً، مع الالتزام بالجودة، مشيرة إلى أن نسب التنفيذ بمشروع الإسكان المتميز بلغت حتى الآن نحو 90 % ببعض المواقع، بينما بلغت نسب الإنجاز بمشروع «سكن مصر» حوالى 80 % تقريبا ببعض المناطق .

وزير الإسكان: نسبة التنفيذ بالمشروع تتخطى 95% وإتاحة 11 مبنى للتشغيل

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفقد عددا من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وزار ومرافقوه موقع المنطقة الترفيهية التي تم تنفيذها في مواجهة الأبراج الشاطئية مباشرة، واستمع إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول مكونات المشروع.

وكان رئيس الوزراء، وجه بإستكمال أحواض الزراعات والزهور، مؤكدأً أن منطقة "الممشى" هي رئة الحياة لمدينة العلمين الجديدة، والتي ستوفر كافة أوجه الترفيه لزوار هذه المدينة وسكان الأبراج الشاطئية، على أعلى مستويات الرفاهية ووفق معايير عالمية تجعل من هذا المكان مقصدا سياحيا وترفيهيا جاذبا.

المنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة

وكان الدكتور عاصم الجزار أشار إلى أن المنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة، تضم العديد من العناصر التي تتضمن منطقة محلات، ومولات تجارية تقع على البحر مباشرة، بمساحة إجمالية 66.8 فدان، كما أنها مزودة بأربعة أنفاق لعبور المشاة تؤدي إلى داخل المنطقة الترفيهية من منطقة الأبراج الشاطئية بالمدينة .

الجزار : جاري تنفيذ محطة محولات بقدرة 525 ميجا فولت أمبير بنسبة تنفيذ 92%

وكان الدكتور الجزار أوضح أنه جارى الإنتهاء من تنفيذ كافة الأعمال بالمشروع وربطه بالمرافق الرئيسية، وأن نسب التنفيذ به تخطت ال 95%، وتم إتاحة 11 مبنى للتشغيل الفعلى، لخدمة رواد المنطقة الشاطئية، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الطريق، وجاري تنفيذ أعمال الإنارة به، فضلاً عن الإنتهاء من تنفيذ 4 كباري بالطريق، مضيفا أنه فيما يخص الأعمال البحرية، فإنه يتم حفر وتكريك البحيرات الشرقية والغربية وتشكيل جسور البحيرات، وكذا حفر وتكريك 7 بواغيز للربط بين البحر والبحيرات، فضلاً عن تنفيذ 11 حاجز أمواج بالمنطقة الشاطئية الشرقية، ويتم أيضاً تنفيذ محطة محولات بقدرة 525 ميجا فولت أمبير، بنسبة تنفيذ 92%، وجاري تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90الف م3 / يوم كمرحلة أولى بنسبة تنفيذ 90%، لتزويد المنطقة بالمياه المعالجة، لزيادة الرقعة الخضراء بالمدينة .