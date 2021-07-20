حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 20-7-2021 مهنيا وعاطفيا

تعد من أبرز سلبيات برج الحمل أنّه متقلب ويحب الامتلاك، بالإضافة أنه يغار على الحبيب أو الشريك بشدة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويدفعك نحو المغامرة وتستطيع اليوم أن تحقق تطورا وربحا.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وتألقا، وتؤثر جيدا فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.