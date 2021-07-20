حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 20-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل مولود برج الثور إلى الصمت فهو لا يفضّل أن يتحدّث كثيرًا كبقيّة الناس، بل يحب الاستماع إلى أحاديث الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لتحقيق مكاسب ولمراجعة موقفك المالي وتخطط جيدا لإدارة أعمالك وممتلكاتك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

رغم الضغوط.. الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمدانك بالنشاط والجاذبية.. تبحث وتتأمل بعمق، وتقترب بذكاء ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، ويوافق تاريخ ميلادها 23 أبريل.