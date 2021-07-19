ضبط ربع طن مجمدات منتهية الصلاحية بسوهاج

صادرت حملة لفريق إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في سوهاج، بقيادة الدكتور عمرو العرشي، وكيل المديرية ومحمد حسن، مفتش عام الأغذية بالمديرية، 250 كيلو فراخ وصدور وبانيه مجمد منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، عقب مداهمة إحدى الثلاجات الكبري بنطاق مدينه سوهاج الجديدة بعد ورود معلومات تؤكد وجود أصناف من المجمدات غير صالحة ومنتهية الصلاحية.

جاء ذلك في بيان أصدرته مديرية الصحة بسوهاج، اليوم، وأضاف البيان أنه تم تحريز الكميات والتحفظ عليها بعد سحب العينات اللازمة منها، وتحرر محضرا بالواقعة رقم 6 لسنه 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة مدينه سوهاج الجديدة .

جدير بالذكر، أن فريق التفتيش ضم مكتب مراقبة الأغذية بسوهاج، بقيادة الدكتور مايكل وديد، مدير الإدارة الصحية بسوهاج ورأفت فتحي بهنام، مراقب أول الأغذية بالمديرية، وإيهاب أحمد صابر، رئيس مكتب الأغذية وأبو بكر عطيه، مفتش الأغذية بإدارة سوهاج.

جاءت الحملة بتوجيهات من الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور عمرو العرشي، وكيل المديرية وتعليمات الدكتورة غادة احمد، مدير عام الطب الوقائي، بتكثيف الحملات الرقابية علي المواد الغذائية المعروضة لجمهور المستهلكين من لحوم ودواجن بمناسبه قرب حلول عيد الاضحي المبارك .

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة كريمة حامد، أن صحة المواطن أهم أولوياتها، كما أكدت علي تكثيف الحملات علي الأسواق وأماكن تداول السلع ومحلات الجزارة خلال عيد الأضحى المبارك.