منصة إحسان للعمل الخيري تتبرع بـ«إيجارات الأسر»

تقدم منصة إحسان للعمل الخيري، وهي منصة سعودية، أشكال متنوعة من المساعدات الخيرية، ومن بينها دفع إيجارات الأسر التي تسكن في منازل إيجار، وتعاني من قلة الدخل الذي لا يكفي لسداد الإيجار والفواتير.

أمر سامي بإنشاء منصة إحسان

ويشير الموقع الرسمي لمنصة إحسان إلى أن: منظومة إحسان الصادرة بالأمر السامي رقم 48019 وتاريخه 1441/08/13هـ جــــاءت لتعمـل علـى اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعـي لتعظيـم أثـر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلــــول التقنيــــة المتقدمــــة وبنــــاء منظومــــة فاعلــــة عبــــر الشــــراكات مــــع القطاعــــات الحكوميــــة والخاصــــة وغيــــر الربحيــــة، بهــــدف تعزيــــز دور المملكــــة العربيــــة الســــعودية الريــــادي فــــي الأعمــــال التنمويــــة والخيريــــة، ورفــــع مســــاهمة القطــــاع غيــــر الربحــــي فــــي إجمالــــي الناتــــج المحلــــي.

وتتنوع برامج منصة إحسان بين: «حاسبة الزكاة» التي توفر لك القيام بحساب ودفع زكاتك عبر منصة إحسان، سواء عن طريق المال أو الذهب أو الفضة أو الأسهم، أو الصناديق الاستثمارية، وبرنامج هدية إحسان التي تقدم خدمة لتقديم التبرعات عن الغير كهدية للأهل والأصدقاء، في مختلف المناسبات الاجتماعية، ومن بينها عيد الأضحى، وعند الزواج أو التخرج، وبمناسبة المواليد، والشفاء.

منصة إحسان وإيجارات الأسر

ومن بين أهم الخدمات التي تقدمها منصة إحسان دفع إيجارات الأسر التي تسكن في منازل إيجار، وتعاني من قلة الدخل الذي لا يكفي لسداد الإيجار والفواتير، والذين تخاطب منصة إحسان المتبرعين بشأنهم قائلة: كن معينًا لهم لينعموا بحياة مستقرة وآمنة في بيوتهم.

وهناك لجنة شرعية لمنصة إحسان منذ صدور قرار تأسيسها، تتضم عضوية عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وتهدف اللجنة إلى التأكّد من التزام المنصة بتطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية في الأعمال الخيرية والتنموية والزكاة والصدقة وكافة الخدمات والمعاملات التي تتم عبر المنصة.