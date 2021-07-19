«على عينك يا تاجر».. خلافات الفنانين العائلية بين السوشيال والفضائيات

انتقلت الأزمة التي اندلعت خلال الأيام الماضية، بين الفنان تامر حسني، وفريق عمل فيلم «مش أنا»، من جانب، والفنانة حلا شيحة وزوجها الداعية معز مسعود من جانب آخر، إلى مستوى جديد بعد دخول والدها على الخط، وانتقاده لموقفها من تحريم الفن.

أزمة حلا شيحة ووالدها

بعد مهاجمة الفنانة حلا شيحة لأسرة الفيلم وصناعه وبطله، خرج والد الفنانة المعتزلة، وانتقد موقفها، وطالبها بـ«الاعتذار لمصر كلها»، موجهًا رسالة لها عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا: «يا بنتي ما قلتلك عندما يكتمل إيمانك هتعرفي إن كل الكلام ده مالوش علاقة بربنا.. الله هو الجمال والإبداع والابتكار.. يا حلا اعتذري لمصر كلها على اللي كتبتيه».

الرسالة التي وجهها والد حلا شيحة إلى ابنته، لم تكن عبر مكالمة هاتفية لها بل برنامج تلفزيوني، وبالتالي ردت عبر «بوست» كتبته على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، دافعت فيه عن زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، قائلة: «الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام و رجولة و شهامة نادرة الأيام دي، وأنا لم يخطفني أحد كما قال والدي و الكلام ده لا يصح ابداً».

وتابعت، «لن اسمح لاحد الكلام عنه و لن اسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الاشكال معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين و حتي في الفن و هو ليس مع اي جماعة او فئة معينة هو يمثل نفسه و له افكاره وآرائه العلمية و الدينية المختلفة الجميلة و ليس لاحد ان يصنفه او يضعه في اي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز، هو في ايه في بلدنا الأيام دي بنحارب و نصارع في بعض و عايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض».

ولكن بعد ساعات عادت الفنانة ونشرت اعتذارًا إلى والدها، ولكن عبر موقع «إنستجرام» أيضًا، وقالت: «حبيبي والدي الغالي أعز الناس بحبك ومحدش يقدر يخلف بنا أبدا وأنا متفهمة حبك وخوفك عليا وأنت أغلى الناس.. أنت غالي عندنا كلنا».

مشكلة الفنانة حلا شيحة مع والدها، لم تكن المشكلة العائلية الوحيدة للفنانين التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والفضائيات، حيث سبقها مشكلة الفنانة بوسي مع والدها، ومشكلة الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع شقيقها.

أزمة بوسي ووالدها

الفنانة بوسي بدأت أزمتها بهجوم شديد وحاد من والدها، وقال إنها أهملته ولا تساعده ماديًا رغم قدرتها على ذلك، في ظل المحنة التي يمر بها، خاصة أنه يعاني من عدة أمراض، ويحتاج إلى المال لشراء العلاج لكي يخفف من آلامه.

وخرجت «بوسي» مع الإعلامية منى الشاذلي، وقالت إنها لا تحب الحديث عن مشكلتها مع والدها، ولكن هذه المشكلة جزء من الحرب عليها، ومشكلته لها أسباب أخرى غير احتياجه للمال، مؤكدة أنه لا يوجد علاقة بينهما، موضحة: «أنا لو عاقة مكنتش أطلب من أمي إني أنزل اشتغل وأنا عندي 15 سنة، علشان أساعد أمي، وأنا اتولدت وأبويا مش موجود في حياتي، وكان مطلق أمي وهي حامل فيا بشهرين»، موجهة رسالة له عبر أثير البرنامج قائلة: «أنت كنت فين وأنا في وسط المشاكل، وكنت محتاجة حد يقف جنبي وأحس إني ليا ضهر».

أزمة ياسمين عبدالعزيز وشقيقها

أما الفنانة ياسمين عبدالعزيز فدخلت في مشكلة عنيفة مع شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز، بسبب علاقتها بزوجها الحالي الفنان أحمد العوضي، خاصة بعد ظهور شقيقها واتهامه لـ«العوضي» بأنه يستغلها، الأمر الذي ردت عليه ياسمين بشدة، وبدأ الطرفان في نشر الـ«بوستات» والرد على بعضهما البعض بالعديد من الاتهامات، إلا أنه في أواخر يونيو الماضي، نشر «وائل» منشورًا جديدًا عبر موقع الإنستجرام، من خلال صورة تجمعه مع «العوضي» وعلق عليها قائلا: «حمدالله على السلامة يا عوضي لا محبة إلا بعد عداوة وخد بالك من وحش الكون وعلى الله حكايتنا كلنا».

أزمة حسام حبيب ووالده

وخلال الأسابيع الماضية اندلعت أزمة أخرى بين الفنان حسام حبيب ووالده، خاصة بعد تسريب صوتي للأخير، تحدث فيه عن الخلافات الأسرية التي حدثت بين نجله وزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وعن خطة ابنه حسام للزواج منها لاستغلالها والاستفادة من ثروتها.

الرد من حسام حبيب على والده كان من خلال الـ«سوشيال ميديا» أيضا، حيث أعلن قطع علاقته بوالده، وأنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إليه مهما كانت درجة قرابته، وقال في فيديو بثه على موقع إنستجرام: «أنا مش عايز حد يزعل مني على أني بقول الشخص ده لإن صعب جدا، صعب أقول الاسم العادي بعد اللي قاله واللي بيعمله، أيا كان حد جرجره أو حد سجل له أنا عندي تسجيل أن صاحبة الموقع زقت عليه البنت 6 شهور».