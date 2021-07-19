أم تترك طفلها فى مدخل عمارة والشرطة تسلمه لدار الرعاية

بمشاعر باردة، وقلب قاسٍ نُزعت منه مشاعر الأمومة، تركت طفلها الذى لا يتجاوز عمره 5 سنوات فى مدخل إحدى العمارات، بالشارع الجديد بشبرا الخيمة بالقليوبية، تاركة معه حقيبة صغيرة بها ملابسه، وبمجرد أن رآه حارس العقار أخذه برفقته، أملاً منه فى عودة الأم لتسترد طفلها، ولكن هذا لم يحدث، مما جعله يتوجّه به إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، لتأمر النيابة بإيداعه فى إحدى دور الرعاية.

لم يكن الطفل «آدم» على درجة من الوعى الكافى، ليدرك من خلالها أن أقرب إنسان إليه والوحيدة التى تعلق بها فى عمره هذا تركته وحيداً فى أحضان الشوارع والطرقات، رغبة منها فى التخلص منه، لم يعرف الطفل الصغير إلى أين يذهب، فقط جلس فى مدخل العمارة، انتظاراً لعودتها لكنها لم تعد، وبمجرد أن رآه حارس العقار فى تلك الحالة، ومعه حقيبة ملابسه، أدرك على الفور أن والدته تخلت عنه وتركته فى هذا المكان، وفق ما نشرته دار رعاية «معاً لإنقاذ إنسان»، التى تم إيداع الطفل بها.

توجه حارس العقار إلى قسم الشرطة، وحرر محضراً بالواقعة، مما جعل النيابة تصدر قراراً بإيداعه الدار لحين انتهاء التحقيقات الخاصة به. وصل «آدم» إلى الدار قبل يومين من الذهاب إلى المصيف السنوى الذى تنظمه لأطفالها، ليلحق برفاقه ويذهب معهم لقضاء وقت ممتع على شاطئ البحر.

وناشدت الدار والدة «آدم»، من خلال صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، ضرورة مراجعة نفسها قبل فوات الأوان، والذهاب لقسم الشرطة لتسلم طفلها من خلاله، وختمت نداءها بالقول: «مش قادرين نستوعب ولا نتخيل إزاى قدرت تستغنى عن ابنها.. جالها قلب ترميه فى الشارع؟».