هاني رمزي: نعيمة وصفي قالت لأبويا اوعى تخليه يحترف الفن

كشف الفنان هاني رمزي، ردة فعل والده بعد قراراه احتراف عالم الفن، موضحًا: «وأنا طالب في كلية تجارة جامعة القاهرة كنت بجيب أبويا يتفرج عليا على خشبة المسرح في الجامعة وكنت بعمل مسرحيات وقتها في الجامعة الذي كان مسرحا تخرج فيه مجموعة كبيرة من نجوم المسرح الذين أحببناهم».

وأوضح أن والده في بداية الأمر اعتقد أنه هاوٍ ولن يكون محترفًا، وكان يظن أنه سيصير محاسبا: «عندما أخبرته أنني أحب التمثيل وأرغب في العمل به كانت جارتنا وقتها الفنانة الراحلة نعيمة وصفي، وكانت تجمعها صداقة بوالدتي فسألها والدي وقتها.. قالها الواد ابني غاوي تمثيل وعاوز يخش المعهد فردت عليه قالت إوعى تعمل كده.. ولا تسمحله بحاجة زي كدة خليه ياخد الشهادة في الأول إحنا منعرفش هيبقى عنده قبول لدى الجمهور ولا لأ».

وتابع خلال حواره ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON» أن أول من ساعده وتعلم «خيال المسرح»، هو الفنان الكبير عادل إمام، مستطردًا: «وأنا طفل أبويا وأمي كانوا دائما حريصين على مشاهدة المسرحيات في المسرح، ووالدي كان محامي وامي مدرسة لغة فرنسية وكانا محبين للفن وكانوا حريصين على اصطحابنا أنا وإخوتي إلى السينما والمسرح، بالأخص مسرحيات عبد المنعم مدبولي ومحمد نجم وفؤاد المهندس وسعيد صالح ومحمد صبحي.. مفيش مسرحية وسابوها، كلها راحوها».

وتابع: «وأنا صغير رحت وشاهدت مسرحية شاهد مشافش حاجة، وقتها كان معه طفل وطفلة على خشبة المسرح وبعدين قلت لوالدي أنا نفسي أبقى مكان الولد الصغير ده على خشبة المسرح وحبيت الفن والمسرح من المسرحية دي للفنان عادل إمام».

ولفت إلى أنه الوحيد بين إخوته الذي أصبح فنانًا، حيث يعمل بقية إخوته في سلك المحاماة والقضاء على غرار والده قائلًا: «أنا الوحيد اللي فلت من المجال ده».