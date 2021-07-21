هل يجوز تغيير الأضحية بعد تحديدها؟.. الإفتاء تجيب «فيديو»

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول جواز تغيير الأضحية بعد تحديدها، حيث أجابت الدار على هذا السؤال عبر قناتها بموقع «يوتيوب»، كما نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعنوان «هل يجوز تغيير الأضحية بعد تحديدها؟»، وذلك ضمن سلسلة الفتاوى والأحكام المتعلقة بموضوع ذبح الأضحية وآدابها.

تغيير الأضحية بعد تحديدها

وبخصوص الإجابة على سؤال هل يجوز تغيير الأضحية بعد تحديدها، فقد ردت دار الإفتاء قائلة: «إذا كان قد عينها بحيث إنه ألزم نفسه بها على سبيل النذر مثلا فلا يغيرها، أما اذا كان مجرد نية أو كذا فلا يوجد مانع أن يستبدلها بخير منها».

وبعيدا عن حكم تغيير الأضحية بعد تغييرها، فقد تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول: «هل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة سنة أم فريضة؟»، وردت الدار بأنها سنة وهي 9 أيام التي يمكن صومها وليست 10، لأن يوم العاشر هو يوم عيد الأضحى يحرم الصوم فيه، وكذلك أيام التشريق وهي 11 و12 و13، يحرم الصيام فيها في هذا الشهر».

ذبح الأضحية من الوالد

وفي وقت سابق تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بخصوص حكم ذبح الأضحية إذا كانت من الوالد حيث نص السؤال الذي أرسلته سائلة على الآتي «هل يجوز أن تكون الأضحية هدية من والدي أم لا يجوز»، وأجابت دار الإفتاء بالآتي: «بل يجوز مفيش مانع أن المضحي يكون قد أهديت له البهيمة التي سيضحي بها سواء كانت خروفا أو بقرة أو بدنة مفيش مانع أن هذه الأضحية تأتي إليه عن طريق الهدية ويضحي بها عن نفسه وتكون أضحيته مقبولة إن شاء الله».