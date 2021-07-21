حالة الطقس اليوم 21-7-2021.. استمرار ارتفاع نسب الرطوبة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى ارتفاع نسب الرطوبة التي ستعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

حالة الطقس اليوم في مصر

ومن المتوقع أنَّ يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، فضلًا عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب، شلاتين، أبوسمبل» بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، أما البحر الأحمر فتكون حالته مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر

القاهرة 37 25

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 33 23

مطروح 31 24

السلوم 31 23

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 26

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 38 26

نخل 35 19

نويبع 40 29

طابا 36 23

كاترين 34 21

الطور 38 25

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 39 30

مرسى علم 39 27

الفيوم 39 24

بني سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

إدفو 44 29

أبو سمبل 43 29

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 39 27

أبو رماد 38 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28.