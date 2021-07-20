أماكن إضافية لذبح الأضاحي بالمجازر بعد الإقبال الكثيف أول أيام العيد

وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات بفتح أماكن إضافية بجوار المجازر الحكومية لاستقبال المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان تمامًا، وذلك بعد ورود تقارير من المحافظات بوجود إقبال شديد على المجازر في أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021.

التنمية المحلية تفتح المجازر مجانا أمام المواطنين

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين اليوم، بتخصيص وتحديد الأماكن، على أن يجري تنفيذ كل الاشتراطات الصحية بها، وأن تكون تلك الأماكن الإضافية متصلة بشبكات الصرف الصحي.

وشدد «شعراوي»، في تصريحات صحفية له اليوم، على أهمية إلزام كافة العاملين بمحال الجزارة والمواطنين في الأماكن المصرح بها بالذبح بارتداء الكمامات الواقية أثناء وجودهم خلال عمليات الذبح ونقل اللحوم والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية الآمنة بيئيًا.

وأكد الوزير وجود تنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين أثناء فترة الأضاحي من خلال عملية التداول الصحي للحوم والتخلص الآمن من مخلفاتها.

مجازر محافظة القاهرة تستقبل أضاحي المواطنين مجانا لمدة 4 أيام

من ناحية أخرى، استقبلت مجازر محافظة القاهرة في اليوم من أول أيام عيد الأضحى المبارك، أضاحي المواطنين مجانا، ويستمر ذلك طوال أيام العيد، حيث أعلنت محافظة القاهرة فتح كافة المجازر الحكومية، بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة، للتأكد من سلامة المعروض، مؤكدا ضرورة تجهيز كل المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وكانت محافظة القاهرة حظرت إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور.