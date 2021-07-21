لأول مرة.. طرح ديتو يجمع أنغام وكفوري «برضه بتوحشني»

تعاونت الفنان أنغام مع المطرب اللبناني وائل كفوري، للمرة الأولى في دويتو غنائي طُرح خلال الساعات القليلة الماضية وحمل عنوان «برضه بتوحشني».

والأغنية من كلمات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي. وتقول كلمات الأغنية التي تمّ طرحها عبر موقع التواصل الاجتماعي:

جربت فراقك مش نافع وماحدش نساني

أنا قلبي في بعدك بقى عايس بيقاسي وبيعاني

إنتي اللي بجد وحشتيني وغيابك عني ده على عيني

برجوعك روحي هترجع تاني وأنا برضه بتوحشني لسة بتوحشني

وتملي معايا وتملي معايا وأنت بعيد أيامنا اشتقنالها

يلا نكملها ننسى اللي جرحنا ونبدأ من أول وجديد

وأنا برضه بتوحشني لسة بتوحشني

مين فينا بيقدر على الذكرى وبيهرب من الماضي

ضيعنا كتير من أيامنا وأهي ضاعت على الفاضي

رجعني لحضنك رجعني ودي آخر مرة تودعني

أوعدني محدش ينسى التاني وأنا برضه بتوحشني لسة بتوحشني

وتملي معايا وأنت معايا ولا بعيد أيامنا اشتقتلها

يلا نكملها ننسى اللي جرحنا نبدأ من أول وجديد

عوضني الوقت اللي أنا عيشته من غيرك في حياتي

وكلام الحب اللي واحشني من صوتك يا حياتي

هنعيد العمر ده من الأول والحب اللي ما بينا مطول

ولا عمري أنا وأنت هنبعد تاني.

كان وائل كفوري، طرح أغنية «البنت القوية» من إنتاجه، وتنفيذ شركة «AndBeyond»، ومن توزيع شركة «Digital Sound»، والأغنية تمّ تناولها في إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين المطرب ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، في لقاء دعي له بمنزله الفخم في منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد في لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذي يجمع بين المطرب وأقاربه وأصدقائه، أغنية «البنت القوية» كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.

يُذكر أنَ وائل كفوري طرح قبل فترة أغنية «كلنا مننجر» وهي تتر مسلسل «داون تاون»، من كلمات علي المولى وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب وهي ثمرة تعاون مشترك بين المنتج اللبناني صبحي سنان وشركة كرافت ميديا للمنتج حمدي بدر.