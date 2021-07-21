«الأعلى للجامعات» يحسم تفاصيل التنسيق في اجتماع هام بعد العيد

يحسم المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي حضور رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل، قواعد تنسيق الجامعات الحكومية، وكذلك متابعة تقارير اللجنة المشكلة بشأن تنسيق الجامعات 2021/2022، والمواعيد المقترحة لبدء أعمال مراحل التنسيق المختلفة القبول بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى متابعة الاستعدادات النهائية بشأن بشأن اختبارات القدرات للكليات.

اجتماع هام لحسم مصير تنسيق الجامعات بعد العيد

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الجامعات الحكومية أنهت جميع استعداداتها بشأن انطلاق اختبارات القدرات المقرر أن تنطلق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021 مباشرة، موضحة أنه من المقرر أن تنطلق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة بـ 72 ساعة، من حيث فتح باب التسجيل لها، وكذلك البدء في إجرائها بالكليات وفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في اجتماعه الماضي.

وشددت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، على أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أكد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة مع مراعاة تنفيذ عدد من الإجراءات أبرزها تقليص مدة وزمن اختبارات القدرات، وإلغاء بعضها وضم درجاتها على الاختبارات الأخرى التي سيجريها الطلاب.

مواعيد انطلاق تنسيق الجامعات

وبشأن مواعيد انطلاق مراحل التنسيق المختلفة من الأولى للثالثة، ومراحل تقليل الاغتراب وغيرها، أوضحت المصادر أنه سيتم حسمها في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية المقبل، بعد العيد، من خلال متابعة توصيات اللجنة العليا للتنسيق، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021/2022، خلال الأسبوع الأول من إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة.