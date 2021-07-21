إعدام 700 لتر مياه غازية وأغذية غير صالحة للاستهلاك في دمياط

شنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة للتفتيش على المنشآت الغذائية وكافة منافذ بيع وتصنيع وتوزيع المواد الغذائية بكافة مدن ومراكز محافظة دمياط.

إعدام 700 لتر مياه غازية وأغذية غير صالحة للاستهلاك

وأسفرت الحملة عن إعدام 500 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية و200 كيلو أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومتغيرة الخواص مع إتخاذ الإجراءات نحو 7 منشآت تدار بدون ترخيص وتحرير 10 محاضر جنحة صحية لعدم توافر اشتراطات النظافة و لعدم حمل شهادة صحية.

وكيل وزارة الصحة يكلف إدارة «الوقائي» باستمرار الحملات لمفتشي الأغذية

و كلف وكيل وزارة الصحة إدارة الوقائي باستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وضمان وصول غذاء صحي آمن لهم .

وكان وكيل وزارة الصحة بدمياط، عقد اجتماعا مع مديري الإدارات الصحية ومشرفي الإدارات الصحية بحضور وكيل المديرية الدكتور محمد بدران، ومدير إدارة الرعاية الأساسية الدكتورة دينا أبو صير، وقيادات المديرية.

وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجات الاستعداد وتكثيف المرور على منشآت تداول الأغذية والأسواق قبل وخلال عيد الأضحى المبارك.

وشدد على تكثيف تلك الحملات على المحال وتم مناقشة سير العمل بمبادرات الرئيس «مبادرة صحة الأم والجنين - مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع في حديثي الولادة مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر علي الاعتلال الكلوى - مبادرة دعم صحة المرأة»، وآخر مستجدات المبادرة الرئيسة حياة كريمة لتطوير القرى بمركز كفر سعد.