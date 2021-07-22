حظك اليوم برج الحمل الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يسعى دائمًا وراء تحقيق أهدافه وآماله مهما كانت الصعاب التي تواجهه في الوصول إليها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح، وكن مستعدًا للتماسك أمام الضغوط، واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

اليوم ينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية، ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.