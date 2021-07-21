إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف خلال إجازة العيد في الدقهلية

تصدت الوحدات المحلية في محافظة الدقهلية لمحاولات البناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتمكنت من إزالة 5 حالات بناء مخالف بمراكز ومدن «السنبلاوين وبلقاس ودكرنس ونبروه»، تزامنا مع استعداد كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم لأي حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعديات على الأراضي الزراعية والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء عليها والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات.

إزالة حالتي بناء مخالف في السنبلاوين

في مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب متولي عبد العال رئيس المركز إنه تم متابعة أعمال إزالة فورية بقرية «الزهايرة» التابعة للوحدة المحلية بميت غريطه وفك خشب بطول 10 أمتار بعرض 10 أمتار داخل الحيز العمراني لتعديه على خط التنظيم وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما تم متابعة إزالة فورية لسور مبنى بالطوب الدبش الأبيض خارج الحيز العمراني بقرية «طماي الزهايرة» وتمت الإزالة على نفقة المواطن بمساحة بطول 21 متر بارتفاع 2.5 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

فك شدة خسبية في دكرنس

وفي مركز ومدينة دكرنس قالت الدكتورة أمال بركات رئيس المركز إنه تم متابعة فك شدة خشبية علي طريق ميت رومي بدكرنس على مساحة 150 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وقال الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، إنه تم إزالة تعدي بالبناء بالطوب البلوك على أرض أملاك الدولة بمساحة 200 متر بقرية «الفوايد» بنطاق الوحدة المحلية بقلبشو وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد الدكتور رضا قويطة رئيس مركز ومدينة نبروه، أنه تم متابعة أعمال إزالة سمل بدون ترخيص أعلي سور قديم بقرية «تيره» وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف..